Diretor do Flamengo reacende debate ao criticar formação de base no Brasil

A crítica aos métodos usados nas categorias inferiores não é uma novidade entre profissionais do próprio país.

Em conversa com a Universidade do Futebol, o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, também apontou que a formação do jogador brasileiro piorou por conta de influências de modelos europeus. Para ele, “a gente tem passos para trás”.

A sua visão é de que, embora os métodos físicos e táticos tenham sido aprimorados, houve uma redução do “carinho” e “afeto" no tratamento dos jovens. E é essa segurança que garante o desenvolvimento do maior potencial de um jogador, na sua análise.

Outro que também viu falhas no processo brasileiro foi João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, formadora dos principais talentos recentes no Brasil. No podcast do Denílson, o executivo, que conhece José Boto, disse que modificou um padrão de colocar jogadores habilidosos para atuar pelos lados.

Sua explicação é de que treinadores começam a deslocar esses atletas para onde há mais espaço, mas, com isso, o Brasil forma menos atletas ofensivos pelo meio. Deu o exemplo de Estêvão.

De fato, se olharmos a seleção brasileira, há uma profusão de pontas, e faltam atletas pelo meio. Raphinha, que em geral jogava pelos lados, cresceu recentemente no Barcelona e no time brasileiro ao atuar como um espécie de ponta-de-lança.