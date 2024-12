Globo e LFU avançam em negociação por jogos restantes do Brasileiro

A Liga Forte União está bem próxima de fechar a venda de 3,5 jogos por rodada do Brasileiro. A negociação com a Globo está avançada, mas ainda não dá para cravar que o negócio será fechado.

São 11 clubes na Liga Forte União no Brasileiro da Série A em 2025: Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo e Inter e Cruzeiro estão no grupo. Com isso, haverá 5,5 partidas por rodada para o próximo ano.

Desse total, dois jogos já foram negociados com a Amazon, Record e Youtube.