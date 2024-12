Por que anúncio de Vini foi feito em evento pequeno e esvaziado de estrelas

Aproveitou-se que a cúpula inteira da Fifa estava em Doha para o Mundial de Clubes para realizar o prêmio no local. Mais importante, alguns dos nomeados estavam na cidade, principalmente o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, que jogará nesta quarta (18) a final, diante do Pachuca.

Lembremos que, no ano passado, o evento de gala em Londres não teve a presença do principal ganhador: Messi. Ele não foi à festa, preferindo ficar em Miami. Haaland e Mbappé, seus principais concorrentes, também estiveram ausentes.

A cena da entrega do troféu, recebido por Henry, foi constrangedora.

Ao antecipar o prêmio, e realizá-lo na cidade em que estava o premiado, a Fifa evitou ter um vencedor ausente.

Além disso, havia já um evento marcado para Doha. A comemoração de 20 anos do projeto Aspire, do Qatar. É um programa de investimento em futebol do país-sede da última Copa. Então, aproveitou-se o jantar de gala para realizar a premiação.