Vasco tem Nike favorita por novo uniforme, mas Puma concorre por fora

Durante as conversas, a diretoria do Vasco renegociou royalties para ter um aumento efetivo dos valores do contrato. E conseguiu uma melhoria com os dois fornecedores com que negociou.

Ambas as propostas subiram. Mas o Vasco colocou já um patamar que acredita ser o justo para remuneração pelo fornecimento de material esportivo. Agora, a empresa que atingir esse pedido do clube vai fechar.

A Nike parece mais agressiva na disputa e, por isso, tem um certo favoritismo. Mas a Puma ainda não saiu do páreo. A expectativa é de que a concorrência seja concluída ainda este ano.