Palmeiras bate recorde do Brasil de vendas para atingir R$ 1 bi de receita

Pois bem, para efeito de comparação, a maior arrecadação da história de um clube brasileiro com venda de jogadores tinha sido do Flamengo em 2019. Na ocasião, o clube obteve R$ 401 milhões (valor corrigido pela inflação pelo IPCA).

Em seu relatório anual, a consultoria EY registrou que, naquele ano, Flamengo e Santos tinham batido os recordes históricos de transferência no Brasil. O time da Baixada obtivera R$ 288 milhões na temporada (valor também corrigido pela inflação).

Mas a ascensão do mercado brasileiro já produziu outros valores relevantes nos últimos cinco anos. O Flamengo também conseguiu R$ 329 milhões (valor corrigido) em 2023, e outros R$ 321 milhões (também valor corrigido) em 2021.

Assim, o Palmeiras ultrapassou o rival carioca, que não teve volumes de vendas significativas no ano de 2024.

Além da receita de jogadores, o Palmeiras teve crescimento de renda de patrocínio e publicidade, e do programa sócio Avanti. Isso na comparação do balancete de outubro de 2024 com o de mesmo período em 2023.

Houve quedas, no entanto, de receita de bilheteria e premiação por conta das desclassificações do Palmeiras na Libertadores e Copa do Brasil, e por não poder usar o Allianz Parque em certo período do ano.