CBF vai mudar venda de ingressos da seleção após vazios na Fonte Nova

Com Lucas Musetti

A CBF ficou contrariada com os espaços vazios na Fonte Nova no jogo da seleção contra o Uruguai. Com isso, a entidade decidiu tomar para si sozinha a venda de ingressos para as próximas partidas da seleção.

Os preços alto dos ingressos foram responsáveis por só terem sido vendidos cerca de 80% dos bilhetes. O público foi de 41.511 enquanto a capacidade era de 49 mil.