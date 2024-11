Irritação de Kane e pedido de Marquinhos expõem crise de status de seleções

A data-Fifa na Inglaterra foi ocupada por uma polêmica entre o centroavante e capitão Harry Kane e colegas de seleção que pediram para não serem convocados para partidas diante da Grécia e Irlanda.

No Brasil, a véspera do jogo com o Uruguai foi marcada pelo pedido do zagueiro Marquinhos para o torcedor não abandonar a seleção.

Ambas as situações revelam uma crise dos times nacionais e do interesse do público por estes. Para entender o quadro, vamos traçar o contexto de Inglaterra e do Brasil.