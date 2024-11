Investigação da PF sobre Bruno Henrique revela caso similar ao de Paquetá

Esses relatórios são enviados para a Polícia Federal.

A PF investigou os apostadores e constatou a presença de parentes do jogador que criaram contas novas ou que fizeram apostas em volumes altos no amarelo de Bruno Henrique.

Foi o mesmo que ocorreu no caso Paquetá. Um relatório constatou apostas em volume atípico em cartões amarelos do jogador em três partidas da Premier League. A apuração feita por uma empresa de monitoramento constatou que havia vários parentes do jogador do West Ham entre os apostadores.

Uma matéria do UOL mostrou que o tio de Paquetá, Bruno Tolentino, e seu primo, Yan Tolentino, estavam na lista de 70 a 80 apostadores. A reportagem também revelou que eles fizeram depósitos no total de R$ 40 mil para o jogador Luiz Henrique, do Botafogo.

O relatório da empresa de monitoramento aponta apostas em volume atípico também em cartões amarelos casado de Paquetá e Luiz Henrique, no caso deste último em jogo pela La Liga.

Ainda não houve quebra de sigilos bancários feitos pela PF no caso de Bruno Henrique. Então, é impossível saber agora se houve movimentação financeira do jogador relacionado a essas apostas.