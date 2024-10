Flamengo precisa de final da Copa do Brasil para bater meta de bilheteria

A avaliação no Flamengo é de que houve um público e renda menores do que esperado. Foi um efeito da campanha do time no Brasileiro e de resultados decepcionantes para a torcida.

Um exemplo disso foi a semifinal diante do Corinthians. O público pagante foi de 41 mil pessoas, isto é, pouco mais de dois terços do estádio. Em comparação, no ano passado, a semifinal diante do Grêmio teve mais de 60 mil pessoas.

A renda oficial desse jogo foi de R$ 6,4 milhões. Mas, na realidade, o valor de fato arrecadado foi de pouco menos de R$ 5 milhões. Isso porque uma regra da CBF obriga a contabilização de sócios-torcedores com pelo menos o valor de meia entrada.

Apesar de abaixo da meta, o Flamengo tem uma chance de superar o valor projetado no caso de final da Copa do Brasil. A decisão não é considerada na estimativa feita para o ano, mas pode ser vir para compensar as perdas durante o restante da temporada.

No ano passado, diante do São Paulo, a renda (real) do clube chegou a R$ 16 milhões na final da competição - de novo, o valor do borderô era inflado por regra da CBF.

Ainda que arrecade menos do que o esperado, o Flamengo continua a ser o líder disparado de bilheteria e público no Brasileiro. A média até agora é de 52 mil pessoas por jogo. E a receita acumulada é de R$ 44,4 milhões.