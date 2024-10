Em ano eleitoral, Flamengo muda roteiro ao demitir Tite antes de decisão

Às vésperas da final da Copa do Brasil, em 2023, o Flamengo decidiu manter o então desgastado Jorge Sampaoli como técnico. Perdeu para o São Paulo. O treinador caiu na sequência.

A dois dias da semifinal da Copa do Brasil, em 2024, o Flamengo optou pela demissão de Tite. Seu substituto será o interino Felipe Luis.

Nos dois casos, havia uma eliminação da Libertadores anterior e um título Brasileiro mais distante. No caso de Tite, o time está em quarto lugar a nove pontos do líder Botafogo. Já Sampaoli deixou a equipe na sétima posição a 11 pontos do mesmo Alvinegro.