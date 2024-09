COB paga R$ 4,6 milhões por medalhas nas Olimpíadas de Paris; veja valores

O Comitê Olímpico Brasileiro pagou R$ 4,6 milhões no total para atletas por medalhas ganhas nas Olimpíadas de Paris. Houve um reajuste no valor por premiação em relação à Tóquio. Mas o gasto foi menor porque o Brasil acabou com menos ouros.

O aumento na premiação por medalha foi de 40% para esse ciclo olímpico. Havia uma tabela por pódio individual, por grupo ou por equipe.

A ginasta Rebeca Andrade foi quem acumulou mais premiações, com um total de R$ 826 mil. Ela acabou com quatro medalhas.