Record aumenta o valor e renova contrato do Paulista até 2029

A TV Record renovou o contrato de transmissão do Paulista até 2029. O acordo foi feito no final de junho e envolve um aumento no valor do acordo anual acima da inflação.

O anúncio foi feito pela Record ao "Meio e Mensagem" no qual também confirmou uma compra dos direitos de jogos do Brasileiro-2025 pertencentes à Liga Forte União. O blog apurou detalhes do novo acordo.

O contrato entre Federação Paulista de Futebol pelo Estadual era no total de R$ 60 milhões por ano. Esse montante será reajustado bem acima da inflação, segundo fontes da entidade.