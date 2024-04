Empresa fiscal da Série A não viu manipulação em jogos citados por Textor

Em seu site, a Good Game não cita nenhuma competição pela qual é responsável por monitorar a integridade dos jogos.

Pois bem, contratada pela CBF, a Sportradar é a empresa que monitora possíveis suspeitas de manipulação no Brasileiro desde 2018. Presta serviços para redes de casas de apostas, UEFA, NBA, Conmebol, FIA e ATP Tour, entre outros.

A empresa não encontrou nenhum indício de manipulação nos jogos Palmeiras x Fortaleza e Palmeiras e São Paulo, como confirmou o blog. O relatório da Sportradar de 2023 já apontou que não houve partidas consideradas suspeitas na Série A do Brasileiro do ano passado. Mas a reportagem checou e a partida do Alviverde com o Fortaleza também não foi classificada como adulterada em 2022.

Houve 118 partidas consideradas suspeitas no Brasil, sendo 15 em jogos de competições da CBF. Isso em um total de 9 mil jogos. Nenhuma deles foi na Série A.

A Sportradar usa também software de Inteligência Artificial, combinado com monitoramento de apostas online e análise de especialistas. Um relatório detalhado do jogo só é produzido se houver suspeita inicial sobre determinada partida. Como isso não ocorreu nas partidas citadas por Textor, não foram feitos relatórios.

Em seu texto, o norte-americano alega que a CBF recebeu notificação, em maio de 2023, da manipulação do jogo Palmeiras x Fortaleza. A Sportradar tem que avisar a CBF - e também encaminhar o caso para a polícia - no caso de suspeita. Mas não houve relatório sobre o caso.