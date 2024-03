Novo gramado do Allianz pode ser testado na sexta e ficar apto para a semi

O material de cortiça do campo do Palmeiras tem previsão de chegar ao Allianz Parque nesta quarta-feira. Houve um pequeno atraso por conta da liberação da Receita Federal no aeroporto. Assim, a expectativa é que o campo esteja pronto para um teste na sexta-feira (15) e apto para a semifinal do Paulista se o Alviverde se classificar.

A questão é que, obviamente, o time palmeirense não poderá testar o gramado na própria sexta, já que tem as quartas-de-final do Paulista no sábado. Além disso, o clube não foi informado do cronograma e é cauteloso sobre datas porque já houve atrasos.

A cortiça vai substituir o material termoplástico que ficava abaixo da grama do Allianz Parque. A deterioração tornou o campo inviável.