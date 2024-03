Corinthians é alvo de leilão por TV do Brasileiro: veja ofertas milionárias

O Corinthians virou alvo de uma disputa acirrada pelos seus direitos de TV a partir do Brasileiro-2025. Há três propostas na mesa que envolvem valores acima R$ 200 milhões: 1) Libra e Globo 2) Brax. Os investidores da Liga Forte Futebol, que tinham feito proposta ao Corinthians, a retiraram nesta segunda-feira. Abaixo vamos destrinchar o tamanho e as condições de cada oferta.

O leilão em torno do Corinthians ocorre porque a diretoria ficou insatisfeita com as condições postas no acordo Libra e Globo. Um dos pedidos do clube na negociação era ganhar igual ao Flamengo. A requisição era complicada de ser atendida porque há critérios variáveis na distribuição do dinheiro.

Diante desse cenário, a diretoria corintiana se abriu para propostas de concorrentes. A primeira foi de investidores da Liga Forte União, outro grupo de clubes da Série A que conta com 11 times na divisão. Depois, a Brax, empresa de placas da Copa do Brasil e Série A, fez uma proposta só pelos direitos de TV do clube.