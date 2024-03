Flamengo apresenta projeto de seu estádio no Gasômetro à diretoria da Caixa

Dirigentes rubro-negros já definiram o terreno do antigo Gasômetro, perto da Rodoviária, no centro do Rio, como alvo para seu estádio no meio de 2022. Mas as negociações têm corrido lentas porque o status jurídico do terreno é complexo.

Trata-se de um terreno pertencente a um fundo imobiliário pertencente à Caixa desde o projeto de desenvolvimento da reunião para a Olimpíada. Já houve avaliações entre R$ 200 milhões e R$ 400 milhões pelo terreno.

O encontro entre Landim e Vieira dá um início as conversas mais aprofundadas já que o projeto parecia parado. A construção do estádio do Flamengo é uma das prioridades da atual gestão de Landim.