Santos: há interesse em jogos no Maracanã com Vasco, mas nada oficializado

O Vasco só tem um clube em disputa no consórcio, enquanto Flamengo e Fluminense estão juntos em outro grupo. Logo, o Vasco teria menos jogos para apresentar.

Na apresentação das propostas, o Flamengo disse que o Vasco tinha incluído jogos do Santos e do Brusque. A informação sobre partidas do Santos na proposta foi confirmada pelo blog.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para saber se o Santos se comprometeu a jogar no Maracanã com o consórcio Vasco e Wtorre. Ele informou: "Existe interesse, não houve oficialização".

O Santos tem um contrato com a WTorre, parte do consórcio do Vasco no Maracanã, para construção de um estádio onde hoje é a Vila Belmiro.

Ainda não foi informado quantos jogos do Santos seriam incluídos na proposta, nem de que competições. O que só vai ser sabido oficialmente quando o documento for tornado público.

O Flamengo entende que a inclusão dos jogos de times de fora do Rio não é legítima e promete tentar impugná-la. Caberá ao Estado do Rio decidir sobre a disputa.