Para órgão da FPF, São Paulo tem razão em duas reclamações de arbitragem

A ouvidoria da FPF (Federação Paulista de Futebol) considerou que o São Paulo tem razão em duas reclamações sobre a arbitragem no clássico contra o Palmeiras. O órgão, ressalte-se, é independente da comissão de arbitragem da federação. Essa, portanto, não é uma posição da entidade.

Os clubes costumam reclamar de lances dos lances de arbitragem para o ouvidor da FPF, cargo ocupado por Sergio Correa. Ele já foi diretor de arbitragem da CBF e da FPF.

No caso, a diretoria são-paulina protestou por três lances: 1) pênalti marcado contra o time em falta de Rafael em Murilo 2) pênalti não marcado de falta em Luciano 3) Não expulsão de Richard Ríos por entrada com solada do pé.