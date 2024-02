Corinthians pagará R$ 75 mi no ano enquanto tenta novo acordo com Caixa

A Caixa, na última sexta-feira, recusou a proposta de quitação, considerada inviável. O entendimento da atual diretoria corintiana é de que o banco dificilmente aceitaria a ideia porque criaria uma jurisprudência e geraria uma corrida aos títulos de FCVS. Ou seja, qualquer devedor do banco poderia comprar um título com deságio e quitar sua dívida.

Além disso, havia o empecilho que o crédito deixaria de ser de habitacional e viraria de uma pessoa jurídica, o que tornava o negócio inviável. Para completar, a transferência do naming rights para a Caixa, no modelo proposto, era complicado, já que nem pertencem ao Corinthians, e sim ao fundo do estádio.

O plano da gestão de Duílio era pagar 90% a menos do que o valor de face do título e trocar com montante cheio na Caixa.

Agora, a ideia da diretoria corintiana é reiniciar conversas com o banco do zero para ver se elabora outro formato de acordo. Tentará saber do próprio banco quais os caminhos possíveis para um acordo.

Mas, enquanto isso, o Corinthians garante que vai honrar os pagamentos do parcelamento atual, ao contrário do que ocorria com gestões anteriores que sempre pediam carência. Com a queda de juros da Selic, o valor previsto a ser pago gira em torno de R$ 75 milhões divididos por trimestres. O orçamento do clube vai considerar isso.

No ano passado, o clube pagou R$ 100 milhões em juros. Mas foi justamente o período anterior, sem pagamentos, que elevou o valor da conta da casa de R$ 500 milhões para R$ 700 milhões. Por isso, a nova diretoria transformou os pagamentos das parcelas da arena em prioridade.