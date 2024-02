Arbitragem caótica de Flu x Vasco mostra que clubes só pioram problema

O VAR viu tudo isso aí e dormiu nos lances em que deveria interferir como dois pênaltis. Houve uma mão de Medel na área e um empurrão de Ganso em Vegetti na outra área. O momento em que o VAR acordou foi para indicar um possível pênalti de Cano em bola na mão que pareceu junto ao corpo.

A imagem de um impedimento de David, na linha do meio-campo, pode até estar certa porque é esse o ângulo usado nos escanteios e há a ilusão de ótica. Mas, para o torcedor, fica difícil chegar a uma conclusão.

É verdade que os jogadores dos dois times não ajudaram o andamento da partida. Extremamente nervosos, forçaram contatos, se jogavam teatralmente na área. Houve uma influência, óbvio, da insegurança gerada pela arbitragem.

Esse caos chegou ao seu ápice em lance de bola parada do Vasco. Por duas vezes, houve confrontos entre jogadores dos dois lados, com empurrões. De início, normais. Até que André, que deveria ser expulso, jogou um rival no chão.

Dali, saiu empurrões para todos os lados, uma confusão. Bruno Correia deu dois vermelhos aleatórios para Medel e Thiago Santos - Fernando Diniz já tinha sido expulso antes. Foram 11 cartões no total.

De saldo, a arbitragem e essa atitude dos jogadores estragaram um jogo que tinha até uns elementos interessantes no confronto de toque de bola do Fluminense, pouco incisivo, com o jogo físico e de velocidade do Vasco.