Paulista e Carioca não receberam reclamações sobre bola criticada por Tite

Após o clássico com o Vasco, o técnico Tite reclamou da bola do Carioca: classificou-a como dura. O equipamento, feito pela Penalty, é usado tanto no campeonato do Rio quando no Paulista. Mas até agora não houve reclamações de clubes ou jogadores.

A chama-se S11 Ecoknit e, de acordo com o site da Penalty, tem a certificação alta da Fifa: "Fifa Quality Pro".

Em sua reclamação, Tite afirmou: "Percepção é só minha, não falei com os atletas. Estou relutando para falar que a bola é dura. A bola... vixe Maria. É difícil. A qualidade da bola... O problema não é o campo. Você vê que, às vezes, ela varia, o lance da precisão em uma bola parada. Estou falando de finesse. O atleta de alto nível consegue, mas a bola é mais [problemática] que o campo"