Com impulso das SAFs, Brasil cresce gasto em contratações em R$ 188 milhões

O relatório da Fifa apontou que o gasto total do Brasil com transferências internacionais foi de US$ 146,2 milhões (R$ 718.8 milhões) em 2023. No ano anterior, esse valor foi de US$ 107,9 milhões (R$ 530,5 milhões). Ou seja, o incremento nos gastos foi de 35,4%.

Ainda assim o Brasil cresceu menos o investimento do que o mercado mundial. No total, houve um aumento de gasto com transferências de 48%. Mas isso se deve, principalmente, a entrada forte da Arábia Saudita que investiu quase US$ 1 bilhão em um ano em torno de 10% do total.

A Fifa lista os 10 clubes que mais investiram em contratações internacionais em cada confederação continental. No caso da Conmebol, há seis times brasileiros e quatro argentinos. Do Brasil, estão na lista o Flamengo, Santos, Botafogo, Vasco, Red Bull Bragantino e Bahia. Desta forma, são três SAFs e um clube-empresa.

E essa relação não inclui as contratações feitas em 2024 como Luiz Henrique, Botafogo, João Victor e Adson, pelo Vasco, entre outros.