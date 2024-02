WTorre vai trocar material do gramado do Allianz por similar ao do Botafogo

A WTorre vai trocar o material do gramado do Allianz Parque para uma solução similar ao do campo do Botafogo no Nilton Santos. Assim, sai o material termoplástico, que foi danificado pelo calor, e entra a cortiça, que ficará abaixo da grama sintética. É uma alternativa para resolver os problemas do campo do Palmeiras.

A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pela coluna.

Quem fará a implementação é a empresa Soccer Grass. Em princípio, o material termoplástico seria apenas trocado, mas o fato de o laudo ter apontado danos causados pelo calor levou a WTorre a mudar de ideia.