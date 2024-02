Fla-Flu usa falha em grama do Allianz contra WTorre em disputa por Maracanã

De início, a petição cita que reportagens apontam que a empreiteira deixou de repassar R$ 130 milhões para o Palmeiras em percentual de receitas. É a acusação do clube que entrou com um processo na Justiça de São Paulo. A WTorre questiona o valor.

Depois, Flamengo e Fluminense dizem que "o conflito entre as partes ganhou contornos ainda mais graves" por conta do gramado. E o consórcio dos dois clubes cita a nota do Palmeiras que fala em "descaso da superficiária WTorre com a qualidade do campo".

Foi o Palmeiras que atestou a qualificação técnica da WTorre para gestão de arena, segundo o documento de rubro-negros e tricolores.

Por fim, o consórcio Fla-Flu conclui: "Diante dos fatos acima narrados, resta evidente que a SEP, que atestou a capacidade técnica do Consórcio Maracanã para todos, manifestou publicamente a falha da Real Arenas na manutenção do estádio Allianz Parque, o que desabona a suposta qualificação técnica do consórcio."

E a dupla pede que a comissão de licitação avalie as questões expostas na petição. Na visão de membros do consórcio Fla-Flu, a falta de qualificação técnica da WTorre poderia levar a inabilitação da proposta do Vasco.