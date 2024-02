CBF deixa nas mãos da Fifa a fiscalização sobre sintéticos como Palmeiras

Com Igor Siqueira

O gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, passará por uma reforma após problemas com seu material termoplástico. Não se sabe o prazo para conclusão. Mas a CBF entende que será a Fifa que vai dar aval para o campo para ser usado nas competições nacionais e internacionais em 2024.

Isso porque os gramados artificiais são certificados pela Fifa anualmente. A previsão da WTorre é que a revisão do campo seja feita pela entidade mundial do futebol em março.