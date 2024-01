A novidade é que a proposta tem forte lobby do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Ele tem defendido para os grandes clubes paulistas que eles ganhariam dinheiro com a união. A estimativa levantada por ele é de um ganho de mais de R$ 1 bilhão.

A FPF tem uma parceria comercial com a Live Mode, empresa que comercializa o Paulista e ao mesmo tempo representa a Liga Forte Futebol em negociações de direitos. Ele contou com apoio dos clubes da LFF em sua campanha a presidente da CBF. Dentro da Libra, há quem veja influência da guerra política da CBF na movimentação do dirigente da FPF. Interlocutores de Carneiro Bastos negam e dizem que ele só busca o melhor para os clubes.

Com sua intermediação, houve uma reunião de clubes da Libra e Liga Forte Futebol na última semana para conversar sobre possível união. A partir daí, a LFF apresentou a proposta com divisão de receita 45% (igualitária), 30% (posições no Brasileiro) e 25% (audiência). Não haveria garantia da manutenção do valor atual, o chamado mínimo garantido.

Do outro lado, os clubes da Libra já tem uma proposta concreta da Globo de R$ 1,3 bilhão, somada a uma divisão de receita do pay-per-view. A divisão da Libra é 40% (igualitária), 30% (posições no Brasileiro) e 30% (audiência). E há uma garantia de que os clubes receberiam pelo menos o valor do contrato atual, além de uma proposta com o Mubadala sobre receitas extras. Assim, Flamengo e Corinthans levam o peso de seus fixos de ppv, o que é bastante criticado por clubes da LFF.

Na visão de alguns membros da Libra, a proposta da Liga Forte retiraria dinheiro de pelo menos quatro clubes, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Isso porque são os clubes que têm valores garantidos maiores e geram maiores audiência.

Além disso, o argumento na Libra é de que a proposta da Globo é concreta por R$ 1,3 bilhão enquanto a estimativa da Liga Forte Futebol é uma projeção. Seria feita uma concorrência pelos direitos. A LFF fez uma proposta para a Globo de venda de seus direitos no valor de R$ 1,4 a 1,5 bilhão e não recebeu resposta.