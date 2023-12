Na média, os dois times têm receitas 100 milhões (em suas moedas respectivas) mais baixas quando não são campeões continentais. Ou seja, o time tricolor costuma ficar na faixa de R$ 350 milhões. Já o City tem renda na faixa de 600 milhões de libras (R$ 3,7 bilhões).

Só o lucro registrado pelo City - R$ 495 milhões - já é superior à receita tricolor em um ano.

Há três explicações para esse poderio financeiro do City: 1) está na liga mais rentável do mundo, a Premier League 2) a força financeira dos Emirados Árabes Unidos - Abu Dhabi especialmente - que proporcionam patrocínios inflados 3) E há desconfianças se os árabes fazem pagamentos por fora das contas — há um processo em que a Premier League constatou irregularidades.

A receita comercial do City atingiu R$ 2,1 bilhão na última temporada. Boa parte dos parceiros tem ligação com Abu Dhabi ainda que o City tenha uma marca poderosa no mundo.

Para efeito de comparação o Fluminense arrecadou R$ 33 milhões com esse item em 2022. É provável que esse valor suba na atual temporada. O blog usou os números do tricolor do ano passado porque é o último balanço disponível.

Em termos de receita de televisão, o City arrecadou R$ 1,57 bilhão. A Premier tem renda igual em contratos domésticos e internacionais, além da premiação obtida. Já a receita de televisão do Fluminense, em 2022, foi de R$ 151 milhões.