Desta vez, a Fifa priorizou detalhar a parte técnica antes de vender a competição. Pelo menos duas fontes confirmaram não ter havido informações sobre remuneração aos clubes na reunião no Conselho. Os números publicados até agora são especulação.

Desta vez, a entidade tem um ano e meio para vender patrocínios e direitos de TV da competição. É um prazo curto se pensarmos que a Copa costuma ser negociada em ciclos de quatro anos, com boa parte da receita fechada antes mesmo da edição anterior.

Atualmente, o Mundial de clubes gera receitas pequenas para o padrão da Fifa. Tanto que a premiação para o campeão está estagnada em US$ 5 milhões há anos.

Para mudar esse quadro, a Fifa conta com a atração de 12 times europeus na competição, já tendo entre eles, Real Madrid, Chelsea, City, Bayern Munique, PSG e Inter. Ou seja, pega os cinco principais mercados de futebol da Europa.

Na América do Sul, Flamengo, Palmeiras e Fluminense como têm vagas garantidas, o que garante atratividade para o principal mercado, o Brasil. Há o mercado da Arábia Saudita com o Al Hilal e o do Egito, com o Al Ahly.

Além disso, a competição será nos EUA que é o principal mercado do mundo para vende de ingressos e hospitality para competição esportivas. Isso já incrementa as receitas da competição.