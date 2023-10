Se for bem sucedida, a SAF terá obtido uma forma mais barata de financiamento de suas ativadas. A captação será válida se levantar pelo menos 5 mil notas comerciais, isto é, R$ 5 milhões.

O dinheiro será usado estruturação da divisão de base do Cruzeiro, em medidas vistas como necessárias pela SAF.

Ronaldo comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro quando o clube enfrentava um endividamento na casa de R$ 1 bilhão e estava na segunda divisão. Uma das medidas tomadas por ele para reestruturar o clube foi colocar o clube associativo entrar em recuperação judicial para acordar o parcelamento do pagamento das dívidas. A SAF é responsável pelo pagamento das parcelas, embora seja o clube que esteja em RJ.

Entre outros pontos, o acordo previa que ele investiria R$ 50 milhões no Cruzeiro SAF e teria de aumentar as receitas do clube a um patamar em torno de R$ 350 milhões.