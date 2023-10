A oferta valeria pelos direitos do Brasileiro a partir de 2025, já que a emissora detém contratos com o clube até o próximo ano. E incluiria todos os direitos de TV Aberta, Fechada e pay-per-view. São 171 jogos na Série A atualmente, 45% do total.

Esse foi o valor do atual contrato da Globo para todos os clubes pelos direitos da TV Aberta e Fechada.

A Libra avaliou como positivo ter uma proposta da Globo pelo pacote por reconhecer que o negócio será em bloco. Anteriormente, a emissora tinha feito uma oferta com condições iguais para todos os clubes da Libra e da Liga Forte Futebol.

Ao mesmo tempo, envolvidos no negócio pela Libra continuam a entender que o montante representa um valor inferior ao que eles avaliam como percentual dos clubes da Libra na Série A. Seu objetivo é ter um percentual bem acima da Liga Forte Futebol.

As negociações devem continuar, assim como as conversas com o fundo Mubadala. Até agora, não foi selado acordo para venda de 20% dos direitos ao fundo árabe, sendo que alguns clubes não desejam comercializar essa fatia.

Ainda não houve uma proposta da Globo para a Liga Forte Futebol. Isso porque as negociações não estão avançadas, e os clubes da Liga têm priorizado fechar o acordo com os investidores Serengetti e LCP para vender parte de seus direitos.