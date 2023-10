O Red Bull Bragantino é o melhor time do 2º turno, com 74% de aproveitamento nas nove primeiras rodadas. Em contraponto, o Botafogo tem apenas a 10ª campanha no returno, com 44% dos pontos conquistados. Caso esses desempenhos se repitam até o final, o time de Bragança vai superar a equipe carioca na pontuação.

Como se sabe, o Botafogo abriu uma vantagem pelo seu ótimo 1º turno. Na metade do campeonato, acumulava 13 pontos de liderança sobre o segundo colocado, então, o Grêmio.

Para isso, o time ganhou 82% dos seus pontos. Mas, no segundo turno, houve turbulências com ex-técnico Bruno Lage e também o rendimento caiu em casa, onde só tinha vitórias. Agora, o Botafogo soma apenas 44,4% dos pontos em nove jogos do 2º turno.