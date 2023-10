Agora, a projeção feita pelo clube é de uma arrecadação de R$ 909 milhões. Mas esse valor pode variar para cima a depender de variáveis. Por isso, a diretoria entende que o montante vai fechar entre R$ 900 milhões e R$ 1 bilhão.

Durante esses três anos, a receita corintiana evoluiu em itens como patrocínios. O uniforme do clube passou a valer R$ 123 milhões na atual temporada. Também houve venda de jogadores em valores significativos nas duas últimas temporadas.

A redução da dívida corintiana, no entanto, foi bem menos acelerada do que o crescimento da receita. O endividamento líquido até agosto foi de R$ 892 milhões. É uma reversão da tendência do ano: no primeiro semestre, o débito líquido tinha crescido R$ 61 milhões e atingia quase R$ 1 bilhão por conta de um déficit e contratações.

Em relação ao início do mandato de Duílio, a dívida era de R$ 928 milhões em 2021. Ou seja, houve uma redução de R$ 36 milhões.

Neste valor, não consta o débito relacionado à Neoquímica Arena que gira entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões.