Em paralelo, o Flamengo começou a negociar com a CBF uma alteração da data do seu jogo com o Red Bull Bragantino, marcado para o dia 28 ou 29 de novembro. Inicialmente, o departamento técnico da CBF informou que havia duas datas extras no calendário. Mas a Conmebol criou uma repescagem de vaga da Sul-Americana, a e confederação informou que não estavam mais disponíveis.

Depois, o Flamengo pediu para a CBF para marcar o jogo na mesma data da semifinal da Libertadores, entre Internacional e Fluminense, no caso no jogo no Beira-Rio. A confederação informou que isso não seria possível porque o Bragantino iria jogar três jogos com mando seguidos fora de sua casa.

Então, em um encontro presencial, o diretor técnico da CBF, Julio Avellar, informou Landim que o único jeito era tirar o jogo do Maracanã. O presidente rubro-negro contra-argumentou que, desta forma, o Flamengo seria obrigado a jogar quatro vezes longe do Maracanã, sem o seu mando de campo ideal.

No encontro, Landim envolveu por meio de telefone o governador do Rio, Cláudio Castro, que deu razão ao dirigente. O cartola rubro-negro também ligou para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Na conversa, ele lembrou o dirigente tricolor que havia um acordo entre os dois clubes de que cada um só perderia um jogo no Maracanã por conta da final da Libertadores. Esse acerto ocorreu antes de o Fluminense ser confirmado como finalista, e depois de o Flamengo já estar eliminado.

Na versão rubro-negra, Bittencourt não se opôs ao jogo do Bragantino no Maracanã. Agora, a posição do Fluminense, embora não se intrometa na disputa, é de pedir flexibilidade ao Flamengo e aceitar jogar fora do estádio.