A CBF fez uma requisição para a Fifa para divulgar o áudio do VAR nos estádios das competições da entidade. O pedido foi vetado pela federação internacional de futebol pelo menos por enquanto.

Os jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil já têm divulgação das imagens do VAR que verificam pênaltis e impedimentos. Os vídeos podem ser exibidos após a decisão dos árbitros.

Em audiência na Câmara, o gerente técnico do VAR da CBF, Péricles Bassols, afirmou que a entidade tinha pedido à Fifa para divulgação do VAR.