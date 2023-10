A diretoria do Flamengo já prevê a marcação do jogo com o Red Bull Bragantino para o Maracanã, no dia 28 ou 29 de outubro.

Teoricamente, nesse período o estádio estaria fechado para a Conmebol para a preparação para a final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro. A CBF apoiou a posição do clube carioca junto a confederação sul-americana de usar a arena no fim de semana anterior.

O plano da Conmebol era ter o Maracanã por 15 dias. Receberia a arena no dia 23 de outubro, após a realização de Flamengo x Vasco, e devolveria para a partida no dia 8 de novembro. O tempo seria usado para preparar o gramado e instalações de marketing.