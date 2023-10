Pois bem, no meio do ano, o clube tinha mais compromissos de pagamentos por aquisições do que recebíveis. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo vendeu quase R$ 300 milhões em jogadores nesta temporada.

A avaliação na diretoria rubro-negra é que ainda há estoque para venda de atletas formados pela base. Isso tudo, somado a um caixa de R$ 200 milhões, contribuir para ter um bom valor para investimento no elenco para o final do ano.

Mas três fontes da diretoria ou da situação rubro-negra confirmam que não haverá nenhum movimento de gastança sem pensar no amanhã. As conversas sobre super Flamengo ou investimento ilimitado não fazem parte do planejamento no clube. O procedimento será similar ao adotado em outras janelas de transferências.

Agora, sim, a diretoria entende que tem espaço para expandir gastos com salários pois tem receitas de patrocínio, bilheteria e Socio-torcedor bombando.

As necessidades para a remontagem do elenco do Flamengo para 2024 começarão a ser discutidas com Tite a partir da próxima semana. Mas isso será feito com calma porque a prioridade é a classificação da Libertadores e deixar claro aos jogadores que conta-se com eles.

