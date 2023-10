Os preços dos ingressos para ver a seleção diante da Venezuela, na Arena Pantanal, foram mais altos na média do que as entradas para a final da Copa do Brasil no Maracanã, entre Flamengo x São Paulo.

Ambos os valores cobrados por CBF e Flamengo causaram irritação na torcida. Quando as rendas foram anunciadas, torcedores vaiaram os números nos dois estádios.

O jogo na Arena Pantanal teve uma renda de R$ 12,746 milhões com um público de 40.020. Na média, o ingresso ficou em R$ 318,50.