A Venezuela conseguia áreas grandes para tocar a bola, tanto com os titulares em campo quanto com André e Gerson, que os substituíram. No gol de Bello, uma linda puxeta, o meia do Flamengo cede um espaço no meio para o início do lance de ataque. Ele tem jogado mais como meia do que de volante no time rubro-negro.

No geral, foi uma atuação fraca do Brasil, ofensiva e defensiva. A pior sob o comando de Diniz.

Independentemente dos nomes, as questões são: Vale a pena montar todo um sistema para contar com Neymar como ponta-de-lança livre de novo? Talvez, essa seja a forma de explorar mais seu potencial. Mas é a forma que o Brasil desenvolve o seu melhor jogo coletivo? Será que as quartas diante da Croácia não nos mostram a importância de ter jogadores capazes de controlar o ritmo do jogo?

É cedo para saber as respostas. Mas o jogo contra Venezuela talvez indique que seria saudável procurar alternativas.