O Grêmio foi mais um clube a fechar a venda de suas placas publicitárias do Brasileiro para a empresa Brax, no período de 2025 a 2029. O acordo, assinado nesta semana, prevê o pagamento de R$ 25 milhões em luvas, alem de parcelas anuais com reajustes.

A Brax atualmente tem o direito de vender placas de 17 clubes da Série A, com exceção de Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que comercializam por conta própria.

Com a criação de Ligas, Libra e Liga Forte Futebol, havia uma discussão se os times iriam unificar os direitos das placas para fazerem a venda em conjunto, nos dois grupos.