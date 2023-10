No elenco, o técnico tem especial apreço por Filipe Luis pelo engajamento que o lateral-esquerdo tem com esquemas táticos. Sempre falou que ele ia "dar técnico". Chegou a chamá-lo para ir a uma reunião da seleção para ouvi-lo. Há uma discussão no Flamengo sobre sua continuidade para 2024.

Tite gosta de meias clássico, e isso inclui jogadores como Everton Ribeiro, chamado para a Copa. Foi com o jogo de meio-campo que o treinador montou seu melhor time em clubes, o Corinthians-2015. Havia mobilidade, aproximação e troca de passes de Jadson, Renato Augusto e Elias. O estilo - não o esquema - também foi usado na seleção na Copa-2018.

No segundo ciclo, para a Copa-2022, Tite armou um time com posições mais fixas no ataque, e perde e pressiona da bola, com menos jogo de meio-campo. E levou um atacante de referência como Pedro para ser alternativa como reserva. O técnico gosta de ter esse tipo de centroavante, o que identificou como uma peça que faltava no Mundial-2018.

Quem acompanha Tite há bastante tempo aposta que não haverá problema de relacionamento com o ídolo rubro-negro Gabigol. Em festejo do título da Libertadores, em 2022, a torcida apupou o treinador por não te-lo convocado para a Copa, e o atacante incentivou. O assunto nem foi abordado no primeiro dia do treinador no Flamengo. Há um entendimento de se tratar de um episódio menor.

A questão do encaixe desses jogadores no elenco vai depender de como o treinador evoluiu durante o ano de 2023. Explica-se: esse foi o segundo ano sabático do treinador. No primeiro, ele se tornou um treinador mais ofensivo, sua característica na última década, diferentemente das equipes até 2013.

E, neste segundo período sabático, ele repetiu o procedimento de assistir a muitos jogos, inclusive com uma ida à Europa. Enquanto isso, conversava sobre possíveis sondagens para voltar a trabalhar, como recebeu da Arábia Saudita (Al-Hilal) e dos EUA (Orlando City).