A CBF tem encaminhado um acerto para enfrentar a Inglaterra em março, nas próximas datas-Fifa para jogos amistosos. O jogo deve ocorrer no estádio de Wembley, em Londres.

A intenção da confederação é aumentar o número de amistosos com times europeus neste ciclo de Copa do Mundo, ao contrário do que aconteceu no outro Mundial. Isso foi possível por conta de uma acordo entre Conmebol e UEFA para liberar datas para os confrontos de seleções dos dois continentes.

Já havia acertado um amistoso com a Espanha para a próxima data-Fifa, que tem o período de 18 a 26 de março. Havia ainda uma negociação com Inglaterra e Portugal para o segundo amistoso.