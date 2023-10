O Flamengo vive uma crise em 2023 que vai além das instabilidades dos técnicos de ocasião: há um desgaste da gestão do futebol e do próprio time campeão desde 2019. Pois bem, contratado pelo Rubro-negro, Tite é o treinador com maior status a chegar ao clube para reformar o time desde Jorge Jesus.

Isso significa que o Flamengo vai ganhar tudo na próxima temporada e passará a voar em campo? Obviamente que é impossível dar essa reposta, o trabalho de um técnico tem sempre uma imprevisibilidade.

Mas é certo que Tite tem tamanho e autonomia para implantar a sua ideia para a equipe com maior orçamento do país no futebol. Isso ocorreu com Jorge Jesus, depois dos títulos.