Cientes disso, dirigentes rubro-negros sondaram a situação de Tite como prevenção, a depender do desfecho do jogo. Foi apenas uma aproximação inicial, sem grande efeito. Não era a primeira vez que o clube consultava o treinador para saber se havia possibilidade de assumir o cargo, mas foi a primeira vez que recebeu um sinal de que havia chance de sucesso.

Com a perda do título, o Flamengo se decidiu pela demissão de Sampaoli e estabeleceu Tite como foco prioritário. No meio do caminho, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo e deu um all in para contratar o técnico, na visão de dirigentes rubro-negros.

A estratégia do clube carioca foi apostar nos contatos iniciais como vantagem na negociação. O time alvinegro foi em Mano Menezes, o Flamengo demitiu Sampaoli quatro dias após a decisão. Agora, restava convencer o técnico.

Com as conversas iniciais, a diretoria rubro-negra enfrentava dois obstáculos: 1) Tite não queria trabalhar em 2023 como prometera em entrevistas 2) Sua família não queria que trabalhasse no Brasil - havia propostas dos EUA e do Oriente Médio.

O argumento do Flamengo - que foi articulado pelo vice Marcos Braz - era a possibilidade de triunfos que daria para o treinador e também de trabalhar um projeto para 2024. Em meio a vários encontros com Veloz, Braz encontrou-se uma vez com Tite pessoalmente. Ele sinalizou que superava os dois obstáculos e aceitaria trabalhar no Flamengo. Faltava o acerto financeiro.

Desde o início, no Flamengo, sabia-se que Tite seria um técnico com salário de padrão europeu, embora seja brasileiro. Estabelecer um parâmetro e as premiações é que foram alvo de negociação.