É possível que reajam no Brasileiro, ninguém sabe como o Botafogo resolverá sua crise particular. Mas, assim como ocorreu no Flamengo, o Palmeiras dá sinais claros de um esgotamento do seu modelo de time.

A estratégia de elenco curto, usada em outras temporadas, deixou um grupo reduzido em excesso e no qual faltaram peças para as horas decisivas e para jogar o Brasileiro. As saídas de Danilo e Gustavo Scarpa não foram repostas à altura. E, mesmo quando contava com o time completo, Dudu já mostrava que não podia ser o protagonista de antes, embora ainda bem útil.

Há um geração talentosíssima nas divisões de base alviverde. O técnico Abel Ferreira é cauteloso demais em utilizá-los, como se demonstrou na semifinal contra o Boca Juniors. Mas a joia mais brilhante, Endrick, já tem sua ida ao Real Madrid prevista.

Diante desse cenário, o Palmeiras terá de passar por uma oxigenação do seu time. Sim, serão necessários reforços em número bem maior do que a gestão de Leila Peireira costuma fornecer ao time.

Há lacunas no meio-campo, onde Gabriel Menino não se firmou e Veiga não tem substituto. Há brechas no ataque cujo tamanho depende do rendimento dos garotos Luiz Guilherme, Kevin e John John. E há necessidade de reposição na lateral-direita pelo menos.

A eliminação e a produtividade escassa do ataque também mostram que é preciso alternativas de forma de jogar, a serem repensadas por Abel Ferreira. Isso, obviamente, se ele tiver o plano de buscar outras opções.