O Palmeiras renasceu nos pés da revelação agora vendida para o Real Madrid. Sem medo do jogo, ele enfrentou os defensores do Boca desde o início, levou vantagem, criou problemas. A partir de sua entrada, o time alviverde empilhou chances de gol, e não foi casual a expulsão de Rojo em lances no setor do garoto.

Dá para dizer que o gol de Piquerez até demorou para o que era o jogo. Ali Abel foi mais ousado e colocou Luiz Guilherme, abrindo dois pontas para ter Endrick mais ao lado de Roni. E o ponta-direita também levou vantagem sobre a defesa do Boca.

Ao final, como ressaltou o próprio Abel, o Palmeiras teve 24 conclusões no jogo inteiro. Desses, 14 arremates foram dados no segundo tempo e, sim, o time poderia ter virado. Mas desperdiçou três quartos do jogo com a formação insossa.

Quando questionado, Abel Ferreira deixou claro que não aceita questionamentos a suas escolhas, respondendo sem paciência a todas as perguntas sobre o por que não usou os garotos. Disse que a queda ocorreu por conta do desempenho do goleiro Romero.

Em um ponto, acertou ao dizer que vai ganhar ou perder com suas ideias. De fato, perdeu muito pelo conservadorismo que lhe é característico.