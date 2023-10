A CBF articula com a Fifa para ganhar o direito de receber a Copa do Mundo feminina em 2027 sem votação. A ideia é usar o precedente do Mundial-2030 masculino, no qual o processo de escolha foi suspenso em favor de um acordo. Portugal, Espanha e Marrocos recebem o torneio, enquanto Argentina, Uruguai e Paraguai terão jogos inaugurais.

A candidatura do Brasil para receber a Copa-2027 tem a concorrência de três postulantes: Bélgica, África do Sul e Estados Unidos/México. O processo de escolha está previsto para os próximos seis meses, com a votação marcada para maio de 2024, no Congresso da Fifa.

Mas a ideia do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é de que seja feito um acordo nos moldes do realizado na Copa masculina. A tese é de que a América do Norte já está contemplada com a Copa-2026 masculina, a África e a Europa, pelo Mundial-2030.