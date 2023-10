Essas alterações de funções durante o jogo são fruto de mudanças de esquema e posicionamento do time feitas durante o jogo por Fernando Diniz. Nas duas semifinais diante do Inter, a equipe carioca terminou completamente diferente do que começou o jogo.

Lembremos que, no início da partida no Beira-Rio, a armação foi até meio conservadora para o hábito do técnico. Optou por Alexsander como segundo volante para dar sustentação a Marcelo, e deixou John Kennedy no banco. Era o contrário do que fizera no Maracanã.

Pois o Internacional dominou completamente essa etapa da partida, assim como fizera no Maracanã, aliás. O time colorado tinha o amplo controle dos espaços, na frente e atrás, tornando a posse de bola tricolor absolutamente estéril. Fez 20min de amasso que gerou um gol. Recuou e bloqueou as armas do Dinizismo ao marcar compacto e impedir as aproximações.

Com a proposta do rival superior até ali, Diniz decidiu dar um all in ainda no intervalo. As entradas de John Kennedy e Martinelli jogavam o Fluminense para frente - justamente com André de zagueiro - e esperavam sufocar o Inter para trás.

É fácil agora dizer que a tática foi bem-sucedida pois o Fluminense está em sua segunda final da Libertadores. Mas isso é também contar o jogo do final para o início. É preciso lembrar que o Inter perdeu dois gols feitos com Enner Valencia que teriam matado o confronto. Considerando o jogo inteiro, um empate ou uma vitória colorada teria refletido mais as chances criadas.

Mas o futebol não é tão lógico assim. O risco estava posto, era sabido. Sem sorte, não se chupa nem um Chicabon, dizia o tricolor Nelson Rodrigues.