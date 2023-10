A Conmebol tinha garantidos dez votos e um apoio da Concacaf que não era tão garantido.

Diante desse cenário, foi costurado um acordo nos últimos meses envolvendo conversas principalmente entre Alejandro Dominguez, da Conmebol, Aleksander Ceferin, da Uefa, e Gianni Infantino, da Fifa.

Dominguez sabia das dificuldades políticas e financeiras. Apesar da candidatura proposta, Argentina, Paraguai e Uruguai teriam problemas para bancar os investimentos necessários para fazer o Mundial. O próprio presidente da AFA, Chiqui Tapia, admitiu isso em entrevista coletiva.

Para Infantino, interessava agradar todas as partes e melhorar sua relação com Dominguez, que vinha sendo turbulenta. Além disso, Ceferin, ao contrário, tem uma aliança com o presidente da Conmebol.

Ao mesmo tempo, Infantino articulou com as outras confederações para obter o apoio integral para a medida. A Ásia e a Oceania ficam com a exclusividade para o Mundial de 2034, que deve ter como candidatos Arábia Saudita e Austrália. E a Concacaf já receberá o próximo, em 2026.

O acordo foi fechado há um tempo, bem antes da reunião do Conselho da Fifa. Foram apenas alinhados os detalhes em conversa entre as partes antes do encontro da cúpula da Fifa. A votação se tornou apenas uma formalidade.