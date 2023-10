Às 19 horas, a 777 já tinha depositado cerca de R$ 40 milhões. Havia outras três transferências previstas para quitar o valor restante de R$ 70 milhões. Aos dirigentes vascaínos, a 777 alegou que trâmites internacionais bancários provocaram a demora. O valor foi acrescido de juros pelo atraso de um mês.

O contrato entre 777 Partners previa o investimento de R$ 700 milhões para a aquisição de 70% das ações da Vasco SAF. Isso seria feito por meio de aportes periódicos.

Até agora, a 777 Partners já fez investimento de R$ 190 milhões com dois aportes. O acordo previa que teria de ser feito novo investimento de R$ 120 milhões agora em setembro. Houve antecipação de R$ 16 milhões. Com isso os acréscimos de juros, era preciso investir R$ 110 milhões.

Pelas regras do acordo, o Vasco associação teria um direito a um "bönus de subscrição" em caso de inadimplemento. Isso significa que poderia recomprar ações para ter o controle da gestão. Ficaria com cerca de 80% das ações. Esse é o texto do parecer de documento do Conselho do Vasco que trata avaliou o acordo entre as partes:

"A fim de resguardar o CRVG de eventuais inadimplências por parte do investidor, à Associação será conferida o Bônus de Subscrição do Clube. Este mecanismo funciona da segunda maneira: em caso de inadimplemento financeiro do Investidor, o CRVG terá o direito de subscrever, ao preço total de R$ 1.000,00 ações em número suficiente para diluir o investidor até a participação deste se torne equivalente apenas às parcelas honradas. Por exemplo, em caso de inadimplência da segunda parcela, a Associação poderá subscrever ações em número suficiente para diluir o Investidor até que este possua participação no capital social equivalente ao valor pago na primeira