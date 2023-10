O estafe de Bruno Henrique pediu dois anos de contrato, o clube rubro-negro queria dar um só de renovação. Chegou-se a um acordo de dois anos de acordo. Mas agora a equipe do atacante fala em três.

Mas a principal questão são os valores. Empresários do atacante pedem luvas e salários em valores bem superiores aos que o Flamengo pretende pagar. O clube já tem um limite estabelecido pelo departamento de futebol, resta saber se o presidente Rodolfo Landim vai esticar a corda.

Mesmo com as propostas de fora - houve demonstrações de interesses de outros clubes do Brasil -, o Flamengo não pretende aceitar qualquer oferta de um leilão. Entende que ainda não há nenhum acerto com outro clube. E acredita que, em algum momento, Bruno vai sentar para conversar também e o clube aposta na relação com ele.

O caso de Everton é diferente. A diretoria do Flamengo tem a intenção de renovar com ele por mais um ano. Mas há, no caso dele, a intenção de ouvir o próximo técnico, Tite, antes de dar seguimento à conversa. O ex-técnico da seleção, lembremos, é entusiasta do meia e o levou à Copa de 2022.

Everton também viu interesse de outros times. De novo, o clube aposta na relação entre as partes. É lembrado que tanto Everton quanto Bruno Henrique conquistaram títulos como Libertadores e Brasileiros com o atual departamento de futebol rubro-negro.

Há outros casos como Filipe Luís e Rodrigo Caio que não foram procurados porque não vão ficar para o próximo ano. O restante da montagem do time do Flamengo será feita a partir da contratação do técnico.